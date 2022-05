आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री विजय सिंगला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, भ्रष्ट्राचार का है आरोप

Vijay Singla in judicial custody:आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री विजय सिंगला को कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि विजय सिंगला पर कमीशन मांगने का आरोप लगा, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बर्खास्त कर ओएसडी सहित उन्हें भी गिरफ्तार भी करा दिया।

Vijay Singla in judicial custody: भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता विजय सिंगला को मोहाली कोर्ट ने 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले अदालत ने उन्हें तीन दिन के पुलिस हिरासत में भेज था। अदालत में पेश होने से पहले विजय सिंगला ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी और सरकार पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस विजय सिंगला के बैंक खाते के विवरण के बारे में जांच पड़ताल कर रही है।

Aam Aadmi Party leader and former minister Vijay Singla in judicial custody for 14 days, is accused of corruption