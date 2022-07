Delhi Liquor Policey: मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप, गुजरात की तरह दिल्ली में भी अवैध शराब का धंधा चलाने की कोशिश

दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना की ओर से नई नीति को लेकर सीबीआई की जांच के बाद दिल्ली सरकार ने पुरानी नीति दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। नई और पुरानी नीति के बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली में शराब की नई नीति को लेकर हाल में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनियमितताओं का हवाला देत हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अब राजधानी में पुरानी शराब नीति दोबारा लागू होगी। वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

AAP Leader Manish Sisodia Target To BJP Says They Want Legal Liquor Shops To Be Closed In Delhi