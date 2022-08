'बीजेपी ने सिसोदिया को दिया ऑफर, हमारे पास है ऑडियों क्लिप', भाजपा के इनकार के बाद AAP का दावा

AAP vs BJP: आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। वहीं, सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि वो केजरीवाल के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुबह ट्वीट कर दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें सीएम पोस्ट का ऑफर दिया है। इसके साथ ही कहा था कि बीजेपी ने उनसे कहा है कि यदि वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उनके खिलाफ CBI और ED के सभी केस बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए इन सभी आरोपों को इनकार कर दिया था। अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं कि सिसोदिया को ऑफर आया था और बीजेपी को बेनकाब कर सकता है। यदि इन दावों में सच्चाई है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अल बार फिर ट्वीट कर कहा है कि वो केजरीवाल के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे।

AAP leaders Claims: We have audio clip of BJP offer to Manish Sisodia