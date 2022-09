Amanatullah Khan : दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में आरोपित AAP विधायक अमानतुल्लाह खान खान को दिल्ली की अदलट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें 14 दिनों तक और जेल में ही रहना होगा।

दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 17 सितंबर को कोर्ट में पेश किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए चार दिनों की हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 21 सितंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें पाँच की हिरासत में भेजा गया था। आज फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत का फैसला सुनाया।

AAP MLA Amanatullah Khan sent to 14 days in jail by Delhi Court