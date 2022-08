LG से इस्तीफे की मांग पर रातभर दिल्ली विधानसभा में धरना करते रहे AAP विधायक, बीजेपी भी धरने पर बैठी

Delhi Govt vs LG: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को आप विधायक द्वारा एलजी पर घोटाले का आरोप लगाए जाने के बाद उनके इस्तीफे की मांग को ले आप विधायक पूरी रात दिल्ली विधानसभा में बैठे। इधर बीजेपी विधायकों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग पर रातभर धरना दिया।

Updated: August 30, 2022 09:06:38 am

Delhi Govt vs LG: दिल्ली का विधानसभा सोमवार पूरी रात गुलजार रहा। आप विधायकों के साथ-साथ बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। बारिश और खराब मौसम के बाद भी दोनों दलों के विधायक धरने पर बैठे रहे। आप विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो भाजपा के विधायक दिल्ली सरकार को दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे।

AAP MLAs protest in Delhi Assembly, demand L-G VK Saxena's resignation BJP also sit on Dharna