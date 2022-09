AAP सांसद संजय सिंह ने फाड़ा LG का मानहानि नोटिस, कहा-'मैं डरने वाला नहीं' संविधान सच बोलने का देता है अधिकार

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने LG विनय कुमार सक्सेना द्वारा भेजे गए नोटिस को फाड़ते हुए कहा कि किसी चोर, भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकता नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं, संविधान सच बोलने का अधिकार देता है।

AAP MP Sanjay Singh tore LG's defamation notice, said- 'I am not afraid' Constitution gives right to speak truth