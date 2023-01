झुग्गियां हटाने पर दिल्ली में घमासान, भाजपा ऑफिस के सामने AAP का प्रदर्शन

दिल्ली के महरौली में DDA(दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने सौ से अधिक झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए लोगों को चेतावनी दी गई है कि या तो वह खुद से झुग्गी हटा लें या फिर DDA बुलडोजर चलाकर झुग्गियों हटाएगा, जिसको लेकर AAP भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।

AAP protests outside bjp office in delhi removal of slums mehrauli notice given by dda