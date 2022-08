AAP का BJP पर बड़ा आरोप- दिल्ली MCD में 6000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, CBI जांच के लिए मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली MCD में 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इसकी जांच CBI से कराने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में बीजेपी नेताओं की मिली भगत से 6 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि BJP की MCD में 6000 करोड़ रुपए का टोल स्कैम हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिख कर कहा कि मैं आपका ध्यान दिल्ली नगर निगम के एक बहुत बड़े भ्रष्ट्राचार की ओर दिला रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच तुरंत तुरंत CBI से कराने की मांग की, जिससे इस घोटाले में शामिल कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली नगर निगम को लगभग 5000 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

AAP's big allegation on BJP- Rs 6000 crore scam in Delhi MCD, Manish Sisodia wrote letter to Lt Governor for CBI investigation