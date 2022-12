AAP का दावा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गुजरात से बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी

आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव ने दावा करते हुए कहा है कि "कर्नाटक विधानसभा चुनाव में AAP गुजरात से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जबकि गुजरात चुनाव रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि आप के पांच प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव जीते हैं।"

AAP says it will do better than Gujarat in Karnataka Assembly polls