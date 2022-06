गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AAP, मनीष सिसोदिया बोले- लोगों ने मौका दिया तो 5 साल में बदल देंगे तस्वीर

दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। इस साल के अंत तक यहां विधानसभा चुनाव होना है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि पार्टी यहां की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

AAP to Contest on All seats of Gujarat Election Says Manish Sisodia