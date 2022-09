गुजरात के बाद हरियाणा में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, कहा- हरियाणा में 2024 में बनेगी AAP की सरकार

Kejriwal in Haryana: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि एक बार मौका देकर देखो काम न करूं तो लात मारकर भगा देना।

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल हरियाणा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ आदमपुर में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। यहाँ उन्होंने आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। आदमपुर मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए आदमपुर का चुनाव गेट होगा। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की जमकर तारीफ की।

