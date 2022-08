शिमला में सेवाओं की पहली 'गारंटी' देने पहुंचेगी AAP, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर

आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के CM भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार शिमला आएंगे। उनके साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी होंगे। हिमाचल प्रेदश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शिमला में दोनों नेता हिमाचल के लोगों को पार्टी की पहली गारंटी देंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल यानी बुधवार को शिमला में होंगे। दोनों नेता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने पर हिमाचल के लोगों को मिलने वाली मुफ्त सेवाओं की गारंटी देंगे। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टीी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने इस्टबोर्न होटल में जन संवाद के दौरान यह बात कही। । भगवंत मान और सिसोदिया दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल को भी गारंटियां देंगे।

unjab CM Bhagwant Mann and Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia to visit Himachal Pradesh on 17 August