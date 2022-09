अब गुजरात में Old Pension Scheme को लागू करने का अरविंद केजरीवाल ने किया वादा, एजुकेशन पर कही यह बड़ी बात

Old Pension Scheme in Gujarat: गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा वायदा किया है। वड़ोदरा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि गुजरात में हमारी सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे।

Old Pension Scheme in Gujarat: गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा वायदा किया है। वड़ोदरा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो राज्य में old pension scheme को लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। यदि गुजरात में हमारी सरकार बनी तो हम गुजरात में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे।

