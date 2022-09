अस्पतालों की लाइन में अपनी बारी आने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, आरोग्य सेतु व CoWIN में वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल पर्ची सहित अन्य ऑप्शन होंगे उपलब्ध

अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इतंजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आरोग्य सेतु व CoWIN में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य से संबंधित कई सुविधाओं वाले ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

अगर आप अपना या अपने किसी परिचित के इलाज कराने के पहले ही अस्पतालों की लंबी लाइन से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार आरोग्य सेतु और CoWIN में कई ऐसे ऑप्शन उपलब्ध कराने जा रही है कि जो इलाज कराने के एक्सपीरियंस को ही बदल देंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जकेटिव आरएस शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कोरोना महामारी के दौरान निगरानी व प्रबंधन के लिए यूज किए गए दो प्लेटफार्म आरोग्य सेतु और कोविन को फिर से यूज में लाना चाहती है।

Aarogya Setu, CoWIN to be Now Used for Digital Health Solutions Other Than COVID