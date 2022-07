भारत के लिए हमेशा खास रहेंगे जापान के पूर्व PM शिंजो आबे, जानिए क्यों

Shinzo Abe: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज हमारे बीच नहीं रहे लेकिन भारत के साथ उनका जुड़ाव हमेशा खास रहेगा। भारत-जापान के रिश्ते को मजबूत करने में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके जाने के बाद जो खालीपन आया है वो शायद कभी न भरे। उनके निधन के बाद से भारत में उनके दौरे से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। भारत की जनता में भी उन्हें खोने का दर्द दिखा। भले ही आज आबे हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वो हमेशा भारत के लिए खास बने रहेंगे। आज अगर भारत-जापान के बीच मजबूत संबंध हैं तो इसका श्रेय भी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को जाता है।

