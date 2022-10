पार्किंग कर्मचारी पर कार चढ़ाने वाली ACP की बेटी अरेस्ट, गाड़ी भी सीज

Submitted by:

दिल्ली में एक ACP की बेटी ने पार्किंग कर्मी को कुचलने का प्रयास किया था। इस घटना में पार्किंग कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। इस हादसे के बाद भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया। मामला मीडिया में आने के बाद महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ACP's daughter arrested for putting car on parking worker, car also seized