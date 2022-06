Teesta Setalvad Arrest: 'मेरे साथ मारपीट की गई, गालियां दी गईं', अपनी गिरफ़्तारी पर कोर्ट में बोली तीस्ता सीतलवाड़

Activist Teesta Setalvad arrest: ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को आज अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ तीस्ता ने गुजरात ATS पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया।

गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। पूर्व आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार भी पुलिस की हिरासत में हैं। आज मेडिकल टेस्ट के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। इस पेशी से पहले तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी गिरफ़्तारी को गलत बताते हुए कहा की वो अपराधी नहीं हैं और दावा किया किया की उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया।

'I was roughed up, abused', Activist Teesta Setalvad on her arrest, Magistrate court