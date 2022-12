दिल्ली में अगले हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एक्टर कमल हासन

Submitted by:

दिल्ली में अगले हफ्ते एक्टर कमल हासन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उनकी पार्टी मक्कल नीदी माईम के अनुसार कमल हासन को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Actor Kamal Haasan to join bharat jodo yatra next week in Delhi