कांग्रेस में शामिल होना और बाहर निकलना आसान, पार्टी में बने रहने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत : अधीर रंजन चौधरी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होना और बाहर निकलना आसान, पार्टी में बने रहने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस आज खिलाफ 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए देशभर से नेता, कार्यकर्ता देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता व प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रैली में आए हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है। एक पोस्टर की ओर इशारा करते हुए अधीर रंजन ने कहा कि 'हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं।'

Adhir Ranjan Chowdhury In Halla Bol rally against inflation said it is easy to join and exit Congress