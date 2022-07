Afghanistan के काबुल में गुरुद्वारे के मुख्य गेट के पास बम धमाका, एक महीने में दूसरी घटना

Explosion In Karte Parwan Gurudwara: तालिबान ने हाल ही में हिंदुओं और सिखों से अपील की थी कि वो अफगानिस्तान लौट आयें क्योंकि अब सुरक्षा बहाल कर दी गई है। इस आश्वासन के एक दिन बाद ही गुरुद्वारे में बम धमाके की खबर ने सभी दावों की पोल खोल दी है।

अफगानिस्तान के काबुल में बुधवार को गुरुद्वार करते परवान के पास बम धमाका हुआ है। इस धमाके में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक महीने में ये दूसरी बार है जब गुरुद्वारे में इस तरह के बम धमाके की घटना देखने को मिली है। ये घटना इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादियों द्वारा पवित्र स्थान पर हमला करने के एक महीने बाद हुई है जिसमें अल्पसंख्यकों के कई सदस्य मारे गए थे।

