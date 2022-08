AAP के बाद BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे कई सवाल, कहा- सिसोदिया के बचने का कोई स्कोप नहीं

BJP Press Conference: दिल्ली के शराब घोटाले के खिलाफ सीबीआई द्वारा लिए गए एक्शन को आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिश का हिस्सा बताया। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है और आप को भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया है।

AAP vs BJP: दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की जंग और मुखर होती जा रही है। आज दिल्ली सरकार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बाद सम्बित पात्रा ने मनीष सिसोदिया को चैलेंज किया है और कहा है कि उनके बचने का अब कोई स्कोप नहीं है। उन्होंने इस दौरान कहा कि आपको चैलेंज देता हूँ कि मेरे सवालों को तथ्यों के साथ जवाब दें न कि बात को इधर-उधर करें।

After AAP its BJP Press Conference at 12:30 over Delhi liquor scam