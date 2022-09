दिल्ली के बाद अब पंजाब में AAP साबित करेगी बहुमत, BJP पर लगाए थे MLA तोड़ने के आरोप

Punjab AAP Government: पंजाब सरकार ने कहा है कि वो गुरुवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और अपनी सरकार का बहुमत साबित करेगी। सीएम भगवंत मान एक वीडियो पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है और कहा है कि पार्टी पंजाब के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।

दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी सरकार का बहुमत टेस्ट करवाएगी। इसके जरिए पार्टी ये साबित करेगी कि उसके सभी विधायक आज भी उसके साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उसके विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए थे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा बी दावा किया था कि बीजेपी ने पार्टी के विधायकों को बड़ी रकम ऑफर की थी।

After Delhi, Punjab's AAP government to take majority test to prove all MLAs with party