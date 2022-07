लखनऊ के बाद पंजाब के गुरदासपुर में Pitbull का अटैक, 13 साल के बच्चे पर हमला, नोच डाला कान

लखनऊ के बाद पंजाब के गुरदासपुर में Pitbull का अटैक देखने को मिला है, जहां पिता के साथ स्कूटर से कहीं जा रहे 13 साल के बच्चे पर Pitbull ने हमला कर दिया। इस हमले में पिटबुल ने बच्चे का कान नोच लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का अभी बटाला के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पंजाब के गुरदासपुर में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसी घटना देखने को मिली, जहां Pitbull ने 13 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पिटबुल के इस हमले में बच्चे की जान बच गई, लेकिन वह इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह अभी बटाला के अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पिटबुल का मालिक उसे घर लेकर चला गया है। इस घटना के बारे में अभी तक पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

After Lucknow, Pitbull attack in Gurdaspur, Punjab, attack on 13-year-old boy, scratched his ear