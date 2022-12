छपरा के साथ-साथ अब बिहार के दो और जिलों में जहरीली शराब से मौत का ताडंव, 65 पहुंचा आंकड़ा

Hooch Tragedy in Bihar: बिहार में जहरीली शराब से मौत का कहर बरपा है। अभी छपरा (सारण) जिले में मौत का सिलसिला थमा भी नहीं था कि दो और जिलों में कथित पर शराब पीने से मौत के मामले सामने आए। छपरा के बाद अब बिहार के सीवान और बेगूसराय जिले से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है।

After Siwan Another Hooch Tragedy in Bihar, Five People Died in Saran, one in begusari