कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी है ओमिक्रॉन से खतरा? WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनियाभर में फैल रहा है। इसको लेकर दुनियाभर में खौफ का माहौल है। ऐसे में WHO ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी किसी शख्स को ओमिक्रॉन से कितना खतरा है।

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनियाभर में फैल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन से घबराने की नहीं बल्कि इसके ट्रांसमिशन को रोकने की जरुरत है। हाल ही में आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंटों से कम घातक प्रतीत हो रहा है। इस दौरान WHO ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी किसी शख्स को ओमिक्रॉन से कितना खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर का टीका संक्रमण के खिलाफ कम रक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन इससे कोरोना संक्रमित मरीज की अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है।

after taking corona vaccine people can infected with Omicron