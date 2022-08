एंटीलिया कांड के बाद मुकेश अंबानी के परिवार को फिर मिली धमकी, एक संदिग्ध गिरफ्तार

Mukesh Ambani: देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

एंटीलिया मामला तो याद होगा आपको जब देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभी इस मामले की जांच चल रही है इस बीच एक बार फिर से उन्हें और उनके परिवार को धमकी मिली है। रिलाइंस फ़ाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर ये धमकी भरा कॉल आया था जिसके बाद अस्पताल के लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।

After the Antilia case, Mukesh Ambani gets fresh death threats over phone, one suspect arrested