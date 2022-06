Agneepath Scheme: तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- अग्निवीरों को भी मिलेंगे गैलेंट्री अवॉर्ड, नहीं बदलेगी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया

Agneepath Scheme: आज तीनों सेना प्रमुखों ने फिर से अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भर्ती की प्रक्रिया सहित कई सवालों के जवाब दिए। ये भी कहा कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाएंगे अग्निवीर।

Agneepath Recruitment scheme: अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। आज देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सवालों का एक-एक कर जवाब दिया। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई अग्निवीर कहीं बाहर देश के लिए लड़ता हुआ मिलता है तो उसे परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, अगले दो से तीन हफ्ते में इस योजना से जुड़ी सभी चीजें और साफ हो जाएंगी जो कहा जा रहा है वही होगा।

Agneepath Recruitment scheme: New Announcement Agniveers Will Also Get Gallantary award