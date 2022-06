Agnipath Protest: सुबह 4 से रात 8 बजे तक बिहार में नहीं चलेंगी ट्रेनें, 'अग्निपथ आंदोलन' को ले ECR का बड़ा फैसला

Agnipath Protest: अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार में लगातार चार दिनों से बवाल जारी है। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने अभी तक दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी है। जिससे रेलवे को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा निर्णय लेते हुए ऐलान किया कि सुबह के चार बजे से रात के 8 बजे तक बिहार में ट्रेनें नहीं चलेंगी।

Agnipath Protest in Bihar Trains Canceled from 4AM to 8PM For 18 June