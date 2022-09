आँखों के मरीजों की देखभाल होगी अब डिजिटल, AIIMS ला रहा है मोबाइल एप

कोरोना के कारण नेत्र दान और उसके ट्रांसप्लांट की गति को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब मरीजों को आवश्यक इलाज के साथ साथ उसमें तेजी लाने के लिए एम्स एक एप विकसित करने जा रहा है।

आँखों के मरीजों को आवश्यक सहायता देने और उन्हें हॉस्पिटल के अलग अलग प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए AIIMS एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) एक ऐसे मोबाइल एप को विकसित करने में जुटा है जो आँखों के मरीजों के लिए मददगार साबित होगा। ये एप प्रवेश प्रक्रिया, नेत्र प्रत्यारोपण और सर्जरी के बाद के अनुवर्ती के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जिस तरह से कोरोना ने नेत्र दान और उसके ट्रांसप्लांट में रुकावटें डाली है उसके बाद ये निर्णय आँखों के मरीजों के लिए लाभदायक साबित होगा।

