AIIMS के नाम बदलने की तैयारी! गुमनाम नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से मिल सकती है पहचान

देश के सबसे बड़ी चिकित्सा केंद्र यानी ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जल्द ही नाम बदल सकता है। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार तैयारी कर रही है। मौजूदा समय में देशभर में राजधानी दिल्ली समेत कुल 23 एम्स हैं।

देशभर के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान कहे जाने वाले ऑल इंडिया इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी AIIMS को जल्द ही आप दूसरे नाम से जानेंगे। केंद्र सरकार देश के सभी एम्स के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही एम्स को देश के लोग दूसरे नाम से जानेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार एम्स के नाम में बदलाव कर इन्हें स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम नायकों या फिर उस क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों के नाम पर रख सकती है। देशभर में मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली को मिलाकर कुल 23 एम्स हैं। इन सभी के नामों को बदलने की तैयारी चल रही है।

AIIMS To Get A New Identity In The Name Of Unsung Heroes Freedom Fighters