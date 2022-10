Domestic Airlines: एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए जारी किया नया मेन्यू, जानिए कौन-कौन से स्वादिष्ट व्यंजन हुए शामिल

त्योहारों के सीजन में एयरलाइंस कंपनियां भी अपने यात्रियों के लिए लगातार नए ऑफर ला रही हैं। इसी कड़ी में अब एयर इंडिया ने भी यात्रियों के लिए मैन्यू में बदलाव किए हैं। विस्तार से जानते हैं क्या है ये बदलाव और कौन से व्यंजन हुए हैं शामिल।

त्योहारों के मौसम में टाटा की एयरलाइंस एयर इंडिया ने भी अपनी तैयारी कर ली है। एयरलाइंस ने अपने सारे घरेलू उड़ानों के लिए नए व्यंजनों की लिस्ट जारी की है। इसके तहत अब एयर इंडिया में सफर करने वालों को नए मैन्यू का लाभ मिलेगा। उनके खाने की सूची में नए व्यंजन शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि, ये सभी व्यंजन 1 अक्टूबर से यात्रियों को मिलना भी शुरू हो गए हैं। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में सिर्फ ग्लोबल मेन्यू ही नहीं परोसा जा रहा है बल्कि सेहतमंद और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों को भी परोसा जा रहा है।

