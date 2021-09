एयर मार्शल VR Choudhari बने भारतीय वायुसेना के प्रमुख, पाकिस्तान को सिखा चुके हैं सबक

नई दिल्ली। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ( VR Choudhari ) भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) के नए प्रमुख बन गए हैं। गुरुवार को उन्होंने दिल्ली में अपना कार्यभाल संभाल लिया। उन्होंने आरकेएस भदौरिया ( RKS Bhadoria ) की जगह ली है।

एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी चीन के साथ संकट के चरम के दौरान लद्दाख सेक्टर के प्रभारी थे। यही नहीं पाकिस्तान को करगिल युद्ध के दौरान सबक सिखाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। बता दें कि निवर्तमान वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया आज वायुसेना से रिटायर हो गए।

Delhi: Air Chief Marshal VR Chaudhari takes charge as the Chief of Air Staff, succeeds Air Chief Marshal RKS Bhadauria who retires today. pic.twitter.com/1H8rs13X6w