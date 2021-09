केंद्र सरकार ने की भारतीय वायुसेना के नए चीफ की घोषणा, विवेक राम चौधरी के हाथ होगी कमान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख की घोषणा मंगलवार को कर दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा मौजूदा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी को नया वायु सेना प्रमुख बनाए जाने का ऐलान किया गया है। चौधरी, मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का स्थान लेंगे।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मौजूदा प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का कार्यकाल आगामी 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने भदौरिया का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके स्थान पर नए वायुसेना प्रमुख का चयन कर लिया है।

मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना के मौजूदा वाइस चीफ वीआर चौधरी को अगला चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को इस साल जून में एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के स्थान पर भारतीय वायु सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया था।

Government of India has decided to appoint Air Marshal VR Chaudhari, presently Vice Chief of Air Staff as the next Chief of Air Staff. Current Chief of Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria retires from Service on 30th Sep 2021: Defence Ministry pic.twitter.com/AQFo9i72ku