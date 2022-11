एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी नहीं मिलेगी 5G सर्विस, जानिए क्या है कारण

5G Service at Airport: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि वो एयरपोर्ट और उसके आस-पास के क्षेत्र में सी-बैंड 5जी स्पेक्ट्रम को लागू करते समय टेलीकॉम कंपनियों को एक बफर और सेफ्टी जोन बनाए। मंत्रालय के इस निर्देश के बाद एयरपोर्ट और उसके आस-पास 5जी सर्विस अभी नहीं दी जा सकेगी।

Airports, Nearby Areas May not get 5G network Services soon