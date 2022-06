Operation Bluestar Anniversary: अकाल तख्त प्रमुख का बड़ा बयान, कहा- सभी सिखों को मिले हथियारों की ट्रेनिंग

Akal Takht Jathedar on Operation Blue star Anniversary: काल तख्त प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सभी सिखों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की बात कही है जिससे विवाद खड़ा हो गया है।

आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। इस अवसर गोल्डन टेम्पल के बाहर कई खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए गए जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा। इस बीच अकाल तख्त प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सभी सिखों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की बात कही जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि सिखों को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अकादमियां शुरू करनी चाहिए जहां लोग अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना सीख सकें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम छुपकर नहीं, बल्कि खुले आम अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देंगे।

Akal Takht Jathedar says every Sikh must get weapons training