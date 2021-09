Akali Dal Protest: प्रदर्शन कर रहे सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर समेत हिरासत में 11 नेता, कांग्रेस-बीजेपी पर साधा निशाना

नई दिल्ली। नए कृषि कानून ( Farm Laws ) पारित होने के एक साल के पूरे होने के मौके पर अकाली दल ( Akali Dal Protest) किसानों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब ( Gurudwara Shri Rakab Ganj Sahib ) के बाहर बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता इक्ट्ठे हो गए हैं। वहीं अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत सिंह कौर समेत 11 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम लग गया है। सुरक्षा कारणों से पंडित श्री राम शर्मा और बहादुरगढ़ शहर मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। यही नहीं दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर झरोदा कलां बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है।

Modi govt & Haryana govt stopped our workers. They resorted to baton charge&broke our vehicles. A peaceful protest was stopped. We've come here to give a message to PM Modi that not only Punjab but entire country is against his govt: Sukhbir Singh Badal, Shiromani Akali Dal chief pic.twitter.com/aSWzRNdxpm

Leaders of Shiromani Akali Dal have been detained and are being taken to Sansad Marg Police Station: Delhi Police



They were taking out a protest march in the national capital on the completion of one year of Centre's three farm laws