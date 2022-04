PatrikaProgressiveMindset: 'पत्रिका' कैंपेन को फीचर कर रहीं आलिया भट्ट ने बताया कैसे दुनिया की भीड़ में बनें स्मार्ट और रहें आगे

'पत्रिका' ने अपने 67वें स्थापना दिवस पर 7 मार्च से 'पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट' पहल शुरू की थी जिसे मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने फीचर किया। आलिया ने इस कैंपेन के तहत अपने इंस्टाग्राम पर आज फिर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कैसे खबरों की भीड़ में रहें आगे और बनें स्मार्ट।

आज के समय में खबरों के लिए न्यूज पोर्टल्स, अखबारों की भरमार है। डिजिटल होने के बाद से खबरें जनता तक पहुंचाने की भीड़ और बढ़ गई है। इस भीड़ में भी किस संस्थान पर आपको भरोसा करना चाहिए जो आपको खबरें सटीक और विश्लेषण के साथ दे? आप कैसे समझेंगे किस साधन या डिजिटल पोर्टल से आप सही सटीक और अहम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जो आपकी सोच को आगे रखेगा? ऐसे में नई सोच, फ्यूचर की अप्रोचः 'पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट'नए जमाने के बदलावों से अपडेट करवाने की पहल के तहत फ्यूचरिस्ट माइंडसेट यानी भविष्य गढ़ने वाली सोच से जुड़ी सामग्री के चयन और प्रस्तुतीकरण में 'पत्रिका' ने एक और पहल की है- 'पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट'। इसके तहत आपको लगातार मिलेगी इंटेलीजेंट सोच के साथ स्मार्ट नॉलेज से भरपूर पठनीय सामग्री।

