All-Party Meet: सर्वदलीय बैठक में बोले जयशंकर- श्रीलंका में संकट गंभीर, भारत में नहीं हो सकती ऐसी स्थिति

All-Party Meet: श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर आज सत्तारूढ और विपक्षी दलों ने मिलकर बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की स्थिति पर चिंता जाहिर की।

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में श्रीलंका के हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष द्वारा ये सवाल किया गया कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी किसी भी स्थिति से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर की।

All-Party Meet: Jaishankar Says there cannot be a situation in India