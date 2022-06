पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर AAP ने ली चुटकी, कहा-बीजेपी कांग्रेस का कूड़ेदान

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਭਾਜਪਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।



Punjab Congress's trash joins BJP .

BJP has become a dustbin for all of Congress's trash. https://t.co/u14M8M9Tcn