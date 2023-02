NRIs को भारत में 120 दिन के बजाय 182 दिन रहने की दें अनुमति: नारायण मूर्ति

इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने सरकार से अधिक समय तक रहने की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने NRIs के भारत में रहने की पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की मांग करते हुए 120 दिन की बजाय एक साल में 182 दिन रहने की अनुमति देने की मांग की।

Allow NRIs to stay in India for 182 days a year, instead of 120: Narayana Murthy