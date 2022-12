मातम में बदली खुशियांः बेटी की शादी में नाचते-नाचते पिता को आया हार्ट अटैक, गिरते गई जान

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 13, 2022 09:59:01 am

Heart Attack: हार्ट अटैक के कारण एक शख्स की मौत का नया मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सामने आया है। यहां बेटी की शादी में नाचते-नाचते पिता को हार्ट अटैक आया और गिरते ही उनकी जान चली गई। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

