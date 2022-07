Amarnath Cloudburst latest updates: मरने वालों की संख्या हुई 16, अब भी 40 से अधिक लापता, निकाले गए 15,000 तीर्थयात्री

अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से मरने वालों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। भारतीय वायु सेना ने अमरनाथ गुफा स्थल में बचाव कार्यों के लिए श्रीनगर से 2-2 एएलएच ध्रुव और एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। एक AN-32 और Ilyushin-76 परिवहन विमान आगे की आवश्यकताओं के लिए चंडीगढ़ में स्टैंडबाय पर रखे गए हैं। अब तक 15000 लोगों को घटनास्थल से निकाला गया है। त्रासदी के दौरान जान बचाते हुए बीकानेर के एक सेवानिवृत्त बहादुर पुलिसकर्मी की मौत की खबर है।

अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना ने केदारनाथ आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। 8 जून 2022 को हुए हादसे में अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से कई कैंप और तंबू इस जल सैलाब में बह गए। बचाव कार्य तेजी से जारी है। यात्रा स्थगित कर दी गई है और अब तक 15000 लोगों को बचाया जा चुका है। बता दें, इसके पहले जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ के साथ-साथ भूस्खलन हुआ था। यह 2004 की सुनामी के बाद देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। केदार घाटी में लोगों के शवों की तलाश कई महीनों तक जारी रही थी। सितंबर 2013 के अंत तक करीब 556 शव मिले थे। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी इलाकों में पहले भी बादल फटने की घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं।

Amarnath: Army personnel carry out the rescue operation in the cloudburst affected areas near the Amarnath cave shrine, J & K, Saturday