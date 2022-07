Amarnath Yatra 2022: पहलगाम के बाद आज बालटाल से भी शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी

अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, हालांकि मौसम साफ होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू की गई है, लेकिन सिर्फ पहलगाम के रास्ते ही खोले गए थे। अब यात्रा को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है।

Published: July 12, 2022 10:38:40 am

बादल फटने के बाद हुए हादसे के चलते अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। हालांकि मौसम साफ होने के बाद इस यात्रा को दोबारा शुरू किया गया है। लेकिन सिर्फ पहलगाम के रास्ते से ही श्रद्धालुओं को बर्फानी धाम जाने की मंजूरी दी गई है। अब अमरनाथ यात्रा को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार से पहलगाम के बाद यात्रा को बालटाल के रास्ते से भी शुरू किया जा सकता है। बता दें कि, 8 जुलाई को पवित्र गुफा के पास बादल फटने के बाद बाढ़ आई गई थी। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 41 लोगों का अब भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी है।

Amarnath Yatra Can Start Today Via Baltal After Pahalgam