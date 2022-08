अमेरिका में भारतीय महिलाओं पर नस्लीय हमला, गन तानकर हमलवार ने कहा- I hate Indians

गन दिखाकर धमकाया

यह घटना बुधवार रात टेक्सास के डलास की एक पार्किंग की बताई जा रही है। वीडियो में खुद को मैक्सिकन-अमेरिकी बताते हुए और भारतीय अमेरिकी महिलाओं के एक ग्रुप पर हमला करते हुए नजर आ रही है। महिला ने कहा कि आई हेट यू इंडियन, ये सभी भारतीय अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी चाहिए। इसी के साथ वो गाली गलौच करती नजर आती है। मारपीट करने के बाद गन दिखाकर उन्हें शूट करने की धमकी भी दी।





Four Indian women were verbally abused, physically attacked, and threatened at gunpoint by this disgusting racist woman who has been identified as Esmi Armendarez Upton.



