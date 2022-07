बिहार में 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन करेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा, मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी

गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। 30 और 31 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम को दोनों राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे।

बिहार में बीजेपी मोर्चा की संयुक्त कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होने वाला है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा 30 और 31 जुलाई को बिहार के दौरे पर रहेगें। दोनों राष्ट्रीय नेताओं के इस दौरे को लेकर बिहार के बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश हैं और उनके कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई हैं। दोनों नेता इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं।

Amit Shah and JP Nadda to hold joint conference of 7 fronts in Bihar, BJP preparing for Mission 2024