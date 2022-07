चंडीगढ़ में अमित शाह ने ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा- इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध

Amit Shah ने चंडीगढ़ में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कहाँ से ड्रग आया और कहाँ-कहाँ पहुंचा किसके जरिए, इस अप्रोच के साथ सरकार काम कर रही है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पंजाब राजभव में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि ड्रग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर लेवल पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब्त किये जा रहे ड्रग को भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है क्योंकि जब्त किये गए ड्रग किसी तरह से तस्करों तक पहुँच रहे थे।

