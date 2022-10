अमित शाह ने BSF को पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की निगरानी करने का दिया निर्देश

गृहमंत्री अमित शाह ने BSF को पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन की निगरानी करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान की ओर से आने वाले सभी ड्रोन की निगरानी के साथ मुकाबला भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय इस खतरे से निपटने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है।

Published: October 08, 2022 09:12:07 am

पाकिस्तान की ओर से बार्डर में पिछले कुछ समय से ड्रोन के जरिए हेरोइन व हथियार भेजने के कई मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2021 में 15 से अधिक बार ड्रोन के जरिए भारत में विस्फोटक और ड्रग की तस्करी करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर गृह मंत्रालय की ओर से चिंता भी जताई जा चुकी है। वहीं हाल ही में श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा और खुफिया प्रमुखों की उपस्थिति में सीमा पार ड्रोन गतिविधि में वृद्धि होने को लेकर चर्चा हुई है।

Home Minister Amit Shah directs BSF to lead vigil against drones from Pakistan