जम्मू कश्मीर की हाईलेवल मीटिंग में बोले अमित शाह- सुरक्षाबलों की मदद से आतंकवाद पर निर्णायक जीत हासिल करेंगे कश्मीरी

Amit Shah High level Meeting: जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाईलेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के उन्होंने दो साल आयोजित हुए अमरनाथ यात्रा के सफल समापन पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

Amit Shah High level Meeting on Jammu Kashmir Issue in Delhi with LG, NSA and others