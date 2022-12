कोलकाता पहुंचे अमित शाह, आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा

Amit Shah in West Bengal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (East Zone meet) में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के लिए अमित शाह बीती रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी।

Amit Shah in West Bengal, to chair East Zone meet with Mamata Banerjee, Nitish Kumar among other CM