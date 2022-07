द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बोले अमित शाह, उन लोगों को मिला करारा जवाब जो बस आदिवासी सशक्तिकरण की करते हैं बात

Amit Shah: अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत को ऐतिहासिक बताया और विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग बस आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन आज ऐसा वास्तव में हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों को करारा जवाब है जो केवल आदिवासी सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन समुदायों को बांटने का काम करते हैं।द्रौपदी मुर्मू की जीत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब केवल आदिवासी सशक्तिकरण की बात नहीं होती बल्कि उसपर अमल भी किया जाता है।

Amit Shah on Draupadi Murmu's victory, its a reply to those who pay lip service to tribal empowerment